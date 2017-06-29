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В Венесуэле автомобиль врезался в группу манифестантов

Происшествия
29 июня, 2:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Всего пострадали четыре человека, среди них - 80-летняя женщина

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Четыре человека в среду получили травмы при наезде внедорожника на баррикады участников акции протеста в городе Баркисимето в венесуэльском штате Лара. В числе пострадавших оказалась 80-летняя женщина. Кадры с места происшествия были опубликованы в социальных сетях, сведений о состоянии потерпевших обнародовано не было.

Манифестанты смогли догнать автомобиль после непродолжительной погони. Водителя хотели линчевать, но передумали и вместо этого сожгли его машину.

С начала апреля в Венесуэле идут антиправительственные выступления, самые крупные за последние годы. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, находящегося под контролем оппозиции.

За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, пострадали свыше 1,4 тыс., в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.

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