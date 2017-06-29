Взрыв прогремел в университете Кентукки

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Два человека пострадали в среду при взрыве газа в одном из корпусов общежития при университете американского города Мюррей (штат Кентукки). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на руководителя окружного управления чрезвычайных служб Клэя Колла.
Тот указал, что взрыв прогремел в месте, где ранее была обнаружена утечка газа.
Один из пострадавших - работник университета, он госпитализирован. Еще одному человеку оказали медицинскую помощь на месте.
Представители учебного заведения сообщили, что никто из студентов не пострадал.
"В зале "Ричмонд" произошел взрыв. Работают службы экстренной помощи. Не приближайтесь к месту происшествия", - сообщается в Twitter университета.
There was an explosion at Richmond Hall. Emergency Personnel are on the scene. Stay out of the area.— Murray State Univ (@murraystateuniv) 28 June 2017
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.