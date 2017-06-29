Взрыв прогремел в университете Кентукки

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Два человека пострадали в среду при взрыве газа в одном из корпусов общежития при университете американского города Мюррей (штат Кентукки). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на руководителя окружного управления чрезвычайных служб Клэя Колла.

​Тот указал, что взрыв прогремел в месте, где ранее была обнаружена утечка газа.

Один из пострадавших - работник университета, он госпитализирован. Еще одному человеку оказали медицинскую помощь на месте.

​Представители учебного заведения сообщили, что никто из студентов не пострадал.

"В зале "Ричмонд" произошел взрыв. Работают службы экстренной помощи. Не приближайтесь к месту происшествия", - сообщается в Twitter университета.

There was an explosion at Richmond Hall. Emergency Personnel are on the scene. Stay out of the area. — Murray State Univ (@murraystateuniv) 28 June 2017

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.