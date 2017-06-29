СМИ: контейнер с военным радиолокационным оборудованием пропал в порту Малайзии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Партия высокотехнологичного радиолокационного военного оборудования, стоимостью несколько миллионов долларов, исчезла в одном из портов на юго-востоке Малайзии. Об этом в четверг сообщила газета Star.

Как отметили источники в таможенном ведомстве страны, пропажа контейнера, прибывшего в мае из Австралии, была обнаружена не так давно. Находившийся там груз должен был далее проследовать в Нидерланды. Однако из-за отсутствия необходимых документов на транзит военного оборудования он был задержан таможенниками Малайзии.

Тем временем, как пишет издание, официальные представители не исключают, что контейнер тайно мог быть перегружен на другое судно и уже отправлен в Нидерланды. При этом подчеркивают, что "вряд ли находящееся там оборудование могло быть вывезено за пределы порта, поскольку осуществляется четкий контроль за перемещением грузов, а территория хорошо охраняется".

Полиция и сотрудники таможенной службы приступили к расследованию инцидента. Виновным в случившемся может грозить наказание от штрафа в размере 10 млн рингит ($2,3 млн) вплоть до смертной казни.