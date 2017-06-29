Полиция Австралии предъявила обвинения в сексуальных домогательствах кардиналу Ватикана

СИДНЕЙ, 29 июня. /ТАСС/. Полиция австралийского штата Виктория предъявила кардиналу Римско-католической церкви Джорджу Пеллу обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом объявил на состоявшейся в четверг пресс-конференции заместитель комиссара полиции Виктории Шейн Пэттон, уточнив, что Пелл, который в настоящее время живет в Ватикане, вызван на судебное заседание в Мельбурн 18 июля.

По словам Пэттона, обвинения кардиналу основаны на "показаниях многочисленных истцов".

76-летний кардинал Джордж Пелл в прошлом был архиепископом Мельбурна и Сиднея. В 2014 году он переехал в Ватикан и стал префектом (главой) секретариата по делам экономики Святого престола.

В прошлом году члены учрежденной правительством Австралии комиссии по расследованию случаев педофилии среди католического духовенства вызывали Пелла в качества свидетеля в Австралию, но он не смог приехать в связи с ухудшением состояния здоровья. После этого полицейские детективы из Виктории побывали в Ватикане и провели беседу с кардиналом.

До сих пор Джордж Пелл категорически отвергал все публиковавшиеся в СМИ обвинения в свой адрес в сексуальных домогательствах к детям, называя их абсолютной ложью и частью кампании по очернению его имени.

Австралия не имеет договора об экстрадиции с Ватиканом, но заключила такой договор с Италией.