В Шанхае мошенники обманули коллекционеров почти на $7 млн на торгах предметами искусства

ШАНХАЙ, 29 июня. /ТАСС/. Полиция Шанхая задержала 53 человека, которые подозреваются в организации незаконных аукционов предметами искусства и обман по меньшей мере девяти тысяч коллекционеров на сумму 46 млн юаней ($6,7 млн). Об этом пишет в четверг газета "Шанхай жибао" со ссылкой на местную полицию.

Мошенники в течение трех лет действовали под вывеской компании "Цзиньтан", которая предлагала услуги по проведению аукционов предметами искусства. С потенциальных клиентов организаторы собирали от 6 тыс. до 40 тыс. юаней (от $882 до $5,8 тыс.) за проведение торгов, которые оказывались подставными.

Мошенники также предлагали разместить рекламу предметов искусства в журнале "Инвестиции в искусство", который, как впоследствии выяснилось, не был нигде официально зарегистрирован. На торги, говорится в заявлении полиции, приходили подставные лица, которым платили за это по 250 юаней ($36).

Коллекционеров заманивали на аукционы обещаниями высоких цен на предметы искусства, которые во время торгов никто так и не предлагал. За последние два года было организовано несколько таких аукционов. Часто они проходили в дорогих гостиницах города.