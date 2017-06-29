В Шанхае мошенники обманули коллекционеров почти на $7 млн на торгах предметами искусства

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ШАНХАЙ, 29 июня. /ТАСС/. Полиция Шанхая задержала 53 человека, которые подозреваются в организации незаконных аукционов предметами искусства и обман по меньшей мере девяти тысяч коллекционеров на сумму 46 млн юаней ($6,7 млн). Об этом пишет в четверг газета "Шанхай жибао" со ссылкой на местную полицию.
Мошенники в течение трех лет действовали под вывеской компании "Цзиньтан", которая предлагала услуги по проведению аукционов предметами искусства. С потенциальных клиентов организаторы собирали от 6 тыс. до 40 тыс. юаней (от $882 до $5,8 тыс.) за проведение торгов, которые оказывались подставными.
Мошенники также предлагали разместить рекламу предметов искусства в журнале "Инвестиции в искусство", который, как впоследствии выяснилось, не был нигде официально зарегистрирован. На торги, говорится в заявлении полиции, приходили подставные лица, которым платили за это по 250 юаней ($36).
Коллекционеров заманивали на аукционы обещаниями высоких цен на предметы искусства, которые во время торгов никто так и не предлагал. За последние два года было организовано несколько таких аукционов. Часто они проходили в дорогих гостиницах города.