Число жертв возгорания цистерны с топливом в Пакистане достигло 173 человек

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане увеличилось до 173 человек, еще 37 остаются в больницах. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

Ранее сообщалось о 157 жертвах.

Инцидент произошел 25 июня. По данным телеканала Geo TV, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, затем начался пожар. По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания. Огонь уничтожил десятки автомобилей и мотоциклов.