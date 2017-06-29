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Мальчик, над которым в больнице Сахалина издевалась медсестра, помещен в Дом малютки

Происшествия
29 июня, 10:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Уполномоченный по правам ребенка в регионе сообщила, что временный опекун решила отказаться от ребенка, так как на нее оказывал давление местный журналист и мать малыша

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Двухлетнего мальчика, которого обзывала снявшая его на видео медсестра в Макаровской районной больнице Сахалинской области, отправят в Дом малютки в четверг. Временный опекун решила отказаться от ребенка, так как на нее оказывал давление местный журналист и мать малыша, сообщила в четверг ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Устиновская.

"Временный опекун, которым была назначена жительница соседнего с городом Макаровым села Поречье, отказалась от мальчика. К ней приехали мама ребенка и журналистка, начали доводить ее до слез. Опекун сказала, что не готова воспитывать ребенка в условиях информационной войны. Мальчик был помещен 28 июня в Макаровскую районную больницу и сегодня его передают в Дом малютки", - рассказала Устиновская.

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Она пояснила, что родственники мальчика, все кроме матери, так как в ее отношении решается вопрос о лишении родительских прав, могли забрать малыша из больницы, написав заявление. Однако никто из них, по словам омбудсмена, этого не сделал. При этом мальчика отправят в единственный в Сахалинской области Дом малютки, который находится в Южно-Сахалинске.

"Мать не имеет права забрать ребенка домой, пока не будет решения суда, разрешающего ей это сделать. Заявление о лишении женщины родительских прав на мальчика находится в суде с 10 июня", - добавила собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что 22 июня на одном из информационных ресурсов Сахалина был размещен видеоролик, на котором медсестра оскорбляет двухлетнего малыша. Позже подлинность записи подтвердилась, а женщину уволили из больницы. При этом медсестра так и не смогла пояснить, зачем она оскорбляла ребенка и снимала это на видео.

Управление Следственного комитета (СК) по Сахалинской области проводит проверку в отношении Макаровской районной больницы. Установлено, что у мальчика есть шестилетняя сестра, в отношении которой мать ребенка уже лишена родительских прав, девочка передана на воспитание родному отцу, есть также 14-летний брат, который передан на воспитание родному дяде. Семья находится на учете с 2015 года. Мать злоупотребляет спиртными напитками и неоднократно подвергала жизнь и здоровье своих детей опасности.

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