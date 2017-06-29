Мосгорсуд оставил в СИЗО заместителя главы управления собственной безопасности СК Ламонова

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до 19 июля срока ареста заместителя главы управления собственной безопасности СК РФ Александра Ламонова, обвиняемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд оставил без изменения постановление районного суда, а апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Аналогичная жалоба защиты другого фигуранта дела - замначальника Главного следственного управления СК России по Москве Дениса Никандрова - будет рассмотрена Мосгорсудом 4 июля.
Никандров, Ламонов и начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко обвиняются в получении особо крупной взятки. Все они находятся под арестом с июля прошлого года.
Как считает следствие, обвиняемые получили взятку в $1 млн за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.