Мосгорсуд оставил в СИЗО заместителя главы управления собственной безопасности СК Ламонова

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до 19 июля срока ареста заместителя главы управления собственной безопасности СК РФ Александра Ламонова, обвиняемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд оставил без изменения постановление районного суда, а апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Аналогичная жалоба защиты другого фигуранта дела - замначальника Главного следственного управления СК России по Москве Дениса Никандрова - будет рассмотрена Мосгорсудом 4 июля.

Никандров, Ламонов и начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко обвиняются в получении особо крупной взятки. Все они находятся под арестом с июля прошлого года.

Как считает следствие, обвиняемые получили взятку в $1 млн за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.