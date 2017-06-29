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Навальный обжаловал решение суда по иску Усманова

Происшествия
29 июня, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Суд ранее удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции, а также сведения о его якобы судимости за изнасилование

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Алексей Навальный

Алексей Навальный

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Представители Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обжаловали решение Люблинского суда Москвы об удовлетворении иска о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

"Жалоба Навального поступила в суд", - сказала пресс- секретарь.

Люблинский суд Москвы ранее удовлетворил иск Усманова к Навальному и Фонду борьбы с коррупцией, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции, а также сведения о его якобы судимости за изнасилование.

Навальный после оглашения судебного акта заявил о принципиальном отказе исполнять его пункты. В свою очередь представитель Усманова Генрих Падва по итогам заседания выразил удовлетворенность принятым решением.

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