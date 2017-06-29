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Миронов просит СК и МВД инициировать эксгумацию тела погибшего в ДТП "пьяного" мальчика

Происшествия
29 июня, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Лидер фракции "Справедливая Россия" также просит глав МВД и Следственного комитета поручить дальнейшее расследование инцидента сотрудникам центральных аппаратов ведомств

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Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину с просьбой инициировать эксгумацию тела "пьяного" мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, для проведения дополнительной судебно-медицинской экспертизы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе думских справороссов.

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© Татьяна Силина/ТАСС

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"Я направил официальные обращения с просьбой провести эксгумацию, чтобы раз и навсегда эту бредовую идею о "пьяном" мальчике забыть", - приводит слова Миронова пресс-служба. Депутатские запросы Миронов подготовил по просьбе отца мальчика Романа Шимко, который пока официально не признан потерпевшим и не имеет соответствующих процессуальных прав.

"Когда появился результат анализа якобы с наличием алкоголя, я понял, что акцент смещается, все стали обсуждать, пьяный был ребенок или нет, а виновница ДТП уже где-то в стороне. По логике адвоката обвиняемой понятно, для чего это делалось: якобы мальчик сам упал под колеса. А почему упал? Якобы был алкоголь", - отметил Миронов.

При этом лидер справороссов обещает помогать семье Шимко, "чтобы не бросали тень на эту семью". Он напомнил, что ранее уже указывал на то, что достоверных данных о наличии алкоголя в организме погибшего ребенка нет до сих пор. "В прессе прошла анонимная информация о том, что повторная экспертиза якобы подтвердила первоначальные выводы экспертов. Однако затем появилось официальное заключение: установить наличие этилового спирта в образцах крови погибшего, оставшихся на сиденье сбившего его авто, спустя два месяца не представляется возможным", - добавили в "Справедливой России".

"Отсутствие или наличие алкоголя в крови погибшего мальчика никак не должно влиять на ход основного дела и степень ответственности виновницы аварии. Речь идет об ответственности должностных лиц, о том, чтобы установить истину и восстановить справедливость в этой истории. Нужно определить, каким образом были получены абсурдные результаты первой экспертизы о том, что ребенок будто бы был пьян. И если были нарушения, виновные не должны уйти от ответственности", - подчеркнул Миронов.

В депутатских обращениях лидер справороссов также просит глав МВД и СК поручить дальнейшее расследование инцидента сотрудникам центральных аппаратов ведомств. Ранее Миронов заявлял, что категорически не верит в то, что шестилетний ребенок был пьян.

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"Справедливая Россия" Расследование гибели ребенка в ДТП в Балашихе
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