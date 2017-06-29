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Опекуны на Сахалине отказались от ребенка из-за давления его матери

Происшествия
29 июня, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

28 июня ребенка вернули в отделение центральной районной больницы

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Приемная семья вернула в сахалинскую больницу мальчика, над которым, как сообщалось в СМИ, издевалась медсестра в больнице. Приемные родители отказались от опеки над ребенком, после того как подверглись давлению со стороны матери, у которой мальчик был изъят, и ее сожителя, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"27 июня был решен вопрос о предварительной опеке над Германом, и ребенок был передан в приемную семью. В тот же день вечером мать ребенка вместе с сожителем и представителем одного из региональных СМИ приехали к семье опекунов, где находился мальчик. После их визита приемная семья, которая воспитала двоих своих детей и семерых приемных, отказалась от опеки над Германом в связи с оказываемым психологическим прессингом и моральным давлением", - говорится в сообщении пресс-службы. 28 июня ребенок был возвращен в отделение центральной районной больницы.

"Герману нанесен очередной удар: под давлением со стороны от него отказалась приемная семья, и малыш снова оказался в центре скандала. Но тот, кто этот скандал спровоцировал, конечно, заботится далеко не о судьбе Германа", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой. Омбудсмен выразила надежду на то, что "правовая оценка будет дана всем без исключения участникам конфликта".

В сообщении пресс-службы также говорится, что детский омбудсмен Сахалинской области Любовь Устиновская провела экстренное совещание рабочей группы по анализу практики изъятия несовершеннолетних из семьи, на котором всесторонне была рассмотрена сложившаяся ситуация. "Участники совещания единогласно сошлись во мнении, что органы опеки действовали в полном соответствии с действующим законодательством", - указывает пресс-служба. При этом отмечается, что "ранее женщине (матери ребенка, у которой он был изъят органами опеки - прим. ТАСС) уже было организовано оказание помощи в государственном медицинском учреждении в части лечения, медицинской реабилитации и психологической помощи, однако никаких ответных шагов с ее стороны не предпринималось".

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