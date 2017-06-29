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Бывший исполняющий обязанности прокурора Симферополя арестован за мошенничество

Происшествия
29 июня, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По версии следствия, Иванцов и директор детского загородного заведения оздоровления и отдыха намеревались с помощью поддельных документов приватизировать здание общежития детского лагеря в Алуште

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Суд арестовал бывшего исполняющего обязанности прокурора Симферополя Егора Иванцова и его соучастника за мошенничество на 6,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. прокурора Республики Крым Егора Иванцова и Александра Звонкова. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В настоящее время оба фигуранта арестованы", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в январе-феврале 2015 года Иванцов и директор детского загородного заведения оздоровления и отдыха "Кристалл" Звонков намеревались с помощью поддельных документов незаконно приватизировать здание общежития детского лагеря в Алуште, принадлежащее на праве собственности Республике Крым, и зарегистрировать права собственности на имя Иванцова. Звонков обеспечил все необходимые условия для последующей приватизации Иванцовым недвижимого имущества.

В декабре 2016 года на основании договора о безвозмездной передаче в собственность Иванцову жилого дома, полученного с использованием подложного ордера, Иванцов и Звонков незаконно завладели имуществом. Причиненный ими ущерб оценивается в 6,2 млн рублей.

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