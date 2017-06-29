Присяжные признали вину всех подсудимых в убийстве Немцова

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Присяжные признали вину пятерых обвиняемых в убийстве политика Бориса Немцова. Такое решение коллегия вынесла в четверг в Московском окружном военном суде.

"Доказано ли, что (Заур) Дадаев совместно и согласованно с Анзором и Шадидом Губашевыми, Тамерланом Эскерхановым и Хамзатом Бахаевым примерно в конце сентября 2014 года согласился на предложение лица, находящегося в розыске, и иных лиц за обещанное денежное вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей лишить жизни Немцова, вступил в группу из соучастников, объединенных между собой по признаку длительного знакомства и имеющих родственные связи, с четким распределением ролей между собой, с единой целью и с соблюдением мер конспирации, следуя единому плану? Да, доказано", - огласил решение присяжных судья Юрий Житников.

При этом присяжные сочли, что никто из подсудимых не заслуживает снисхождения.

Как передает корреспондент ТАСС, несмотря на то, что присяжные не пришли к единодушному решению, за вину подсудимых, как и за то, что они не заслуживают снисхождения, проголосовало абсолютное большинство народных судей. Таким образом, подсудимым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Потерпевшие согласны с вердиктом

Потерпевшие согласны с вердиктом присяжных.

"Вердикт присяжных во многом соответствует нашей позиции. Мы обращали внимание, что вина Хамзата Бахаева не доказана, но присяжные решили, что она доказана. Мы не можем сказать, что удовлетворены вердиктом, потому что хотели бы, чтобы убийства совсем не было. И также не установлены заказчики и организаторы", - сказал журналистам адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров.

Он отметил, что "после сегодняшнего вердикта у следствия нет других вариантов, кроме как искать заказчиков и организаторов преступления".

Прокурор Мария Семененко заявила, что гособвинение уважает решение присяжных. "Гособвинение с уважением относится к постановленному вердикту коллегии присяжных заседателей. Считаем, что за время, которое они провели в совещательной комнате, присяжные досконально проанализировали все представленные им доказательства и приняли единственно верное и справедливое решение", - сказала сообщила .

Следствие продолжается

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что следствие в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства, а также в отношении неустановленных лиц продолжается.

"Расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, а также в отношении иных неустановленных лиц продолжается", - отметила она.

Убийство Немцова

Оппозиционер, сопредседатель партии РПР-ПАРНАС Борис Немцов был застрелен в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. В политика с близкого расстояния стреляли из пистолета ПМ, четыре пули попали ему в спину, преступники скрылись на автомобиле, орудие убийства найдено не было. Немцов скончался на месте. Его спутница, украинская фотомодель Анна Дурицкая, не пострадала.

На скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ. Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.