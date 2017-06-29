Parisien: полиция Франции задержала мужчину, пытавшегося въехать в толпу прихожан мечети

Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедерацийСпорт 29 июня, 22:52
Два миллиарда человек могут лишиться крова из-за повышения уровня моряСоциальная ответственность 29 июня, 22:25
Российский боксер Власов выиграл у малавийца АджибуСпорт 29 июня, 21:55
IAAF допустила девятерых российских легкоатлетов до юниорского ЧМСпорт 29 июня, 21:54
Клуб НХЛ "Тампа" объявил о подписании трехлетнего контракта с россиянином ВолковымСпорт 29 июня, 21:35
Госдума и Кнессет примут заявление с осуждением сноса памятников советским воинам в ЕвропеПолитика 29 июня, 21:26
Лукашенко стал гостем Клуба главных редакторов российских СМИ в ТАССОбщество 29 июня, 21:22
В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина на полях саммита G20Международная панорама 29 июня, 21:01
Здание торгового университета в центре Донецка обрушилось из-за ливняПроисшествия 29 июня, 20:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Французская полиция в четверг задержала мужчину, который пытался врезаться на автомобиле в толпу людей возле мечети в парижском пригороде Кретей. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники в префектуре департамента Валь-де-Марн, к которому относится эта территория.
Как проинформировали в префектуре, инцидент произошел возле одной из местных мечетей около 18:30 (19:30 мск). Мужчина, находясь за рулем внедорожника, пытался врезаться в группу верующих, собравшихся около мечети, однако натолкнулся на выставленное перед зданием защитное заграждение. "Не сумев преодолеть препятствие, водитель продолжил свое движение, наехал на клумбу, после чего скрылся", - указали власти.
Вскоре, уточнили в префектуре, нарушитель порядка был задержан. Полицейские "без каких-либо эксцессов" задержали мужчину у него дома и препроводили в участок. Никто из находившихся в момент происшествия возле мечети не пострадал.
Данные о личности нападавшего и о мотивах его действий пока не раскрываются. По информации газеты, задержанный заявил следователям, что желал "отомстить за "Батаклан" и Елисейские Поля", где ранее исламисты совершали резонансные теракты. Эти данные пока не получили официального подтверждения.