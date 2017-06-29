Parisien: полиция Франции задержала мужчину, пытавшегося въехать в толпу прихожан мечети

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Французская полиция в четверг задержала мужчину, который пытался врезаться на автомобиле в толпу людей возле мечети в парижском пригороде Кретей. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники в префектуре департамента Валь-де-Марн, к которому относится эта территория.

Как проинформировали в префектуре, инцидент произошел возле одной из местных мечетей около 18:30 (19:30 мск). Мужчина, находясь за рулем внедорожника, пытался врезаться в группу верующих, собравшихся около мечети, однако натолкнулся на выставленное перед зданием защитное заграждение. "Не сумев преодолеть препятствие, водитель продолжил свое движение, наехал на клумбу, после чего скрылся", - указали власти.

Вскоре, уточнили в префектуре, нарушитель порядка был задержан. Полицейские "без каких-либо эксцессов" задержали мужчину у него дома и препроводили в участок. Никто из находившихся в момент происшествия возле мечети не пострадал.

Данные о личности нападавшего и о мотивах его действий пока не раскрываются. По информации газеты, задержанный заявил следователям, что желал "отомстить за "Батаклан" и Елисейские Поля", где ранее исламисты совершали резонансные теракты. Эти данные пока не получили официального подтверждения.