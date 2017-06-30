Следствие рассматривает две версии обрушения здания университета в Донецке

ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Следователи правоохранительных органов провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассматривают две версии частичного обрушения одного из зданий Донецкого национального университета экономики и торговли. Об этом Донецкому агентству новостей в пятницу сообщил источник в комиссии, которая проводит расследование.

"На данный момент рассматриваются две основные версии случившегося: срабатывание взрывного устройства и воздействие природных факторов в совокупности с ветхим состоянием здания, в частности вероятный подмыв конструкций здания из-за сильных осадков", - рассказал он.

Окончательные выводы комиссии будут обнародованы по завершении детального расследования. Сколько продлится работа экспертов, пока не уточняется.

Ранее о возможном подмыве конструкций здания в результате сильного дождя сообщали в силовых структурах ДНР. Наряду с этим в МЧС была озвучена версия о взрыве.