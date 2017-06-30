Следствие рассматривает две версии обрушения здания университета в Донецке

CNN: экс-помощник Обамы согласилась выступить на слушаниях в Конгрессе по РФМеждународная панорама 30 июня, 2:12
Оговоренному CNN финансисту Скарамуччи поручено решить проблемы госбанка СШАМеждународная панорама 30 июня, 2:00
"Ростов" подписал контракт с футболистом сборной Исландии ИнгасономСпорт 30 июня, 1:45
На международном фестивале в Карловых Варах представят 170 фильмовКультура 30 июня, 1:42
Около 20 человек пострадали в столице Венесуэлы при разгоне акций протестаМеждународная панорама 30 июня, 1:36
Белый дом направил на утверждение Сената кандидатуру нового постпреда США при НАТОМеждународная панорама 30 июня, 1:25
Победа за восемь минут: сборная Германии вышла в финал Кубка конфедерацийСпорт 30 июня, 1:20
ООН: Иран выполняет условия ядерной сделкиМеждународная панорама 30 июня, 0:57
Киммих: сборная Германии была подготовлена тактически к матчу с мексиканцамиСпорт 30 июня, 0:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Следователи правоохранительных органов провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассматривают две версии частичного обрушения одного из зданий Донецкого национального университета экономики и торговли. Об этом Донецкому агентству новостей в пятницу сообщил источник в комиссии, которая проводит расследование.
"На данный момент рассматриваются две основные версии случившегося: срабатывание взрывного устройства и воздействие природных факторов в совокупности с ветхим состоянием здания, в частности вероятный подмыв конструкций здания из-за сильных осадков", - рассказал он.
Окончательные выводы комиссии будут обнародованы по завершении детального расследования. Сколько продлится работа экспертов, пока не уточняется.
Ранее о возможном подмыве конструкций здания в результате сильного дождя сообщали в силовых структурах ДНР. Наряду с этим в МЧС была озвучена версия о взрыве.