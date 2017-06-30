Участника банды, совершившего 40 преступлений, приговорили к 25 годам колонии

ЧИТА, 30 июня. /ТАСС/. Забайкальский краевой суд приговорил к 25 годам особого режима и 1 млн рублей штрафа Анатолия Зинина, признанного виновным в 40 преступлениях, в том числе в причастности к убийству девяти человек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

"Суд признал Зинина виновным в совершении с 2006 по 2012 годы 40 эпизодов преступных действий. Среди них убийство девяти человек, десять разбоев, семь краж, бандитизм, угоны автотранспорта, незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов, покушение на хищение оружия", - говорится в сообщении.

В том числе установлена причастность Зинина к убийству "криминального авторитета" Бориса Путинцева в сентябре 2009 года. По данным прокуратуры, он вместе другим участником банды Владимиром Игошиным разработали и согласовали план преступления, а затем убили Путинцева, выполняя заказ участников преступного сообщества.

В ходе предварительного следствия Зинин полностью признал свою вину. По его ходатайству с согласия государственного обвинения уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судопроизводства.