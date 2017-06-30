В Японии задержали контрабандный груз золота весом более 100 кг

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Таможня в японском международном аэропорту Кансай задержала контрабандную партию золотых слитков общим весом более 100 кг. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

Стоимость золота, которое нелегально пыталась ввезти в Японию группа граждан Малайзии, превышает, по предварительным оценкам, 500 млн иен (около $4,5 млн). По данным следствия, 10 человек, прибывших в аэропорт, пытались под одеждой скрытно провезти слитки. При этом они не имели при себе никаких таможенных документов на подлежащий декларированию груз.

Попытки контрабандного ввоза в Японию золота нередки, однако чаще всего злоумышленники везут драгоценный металл из Гонконга или Южной Кореи. Цены на золото здесь выше, чем в ряде соседних стран, поэтому злоумышленники пытаются ввезти товар, не оплачивая пошлину, и заработать на перепродаже. В начале лета нелегальную партию золота весом в 206 кг обнаружили на борту траулера, зашедшего в порт на юго-западном острове Кюсю.