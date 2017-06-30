Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пропавшие в Орловской области женщина с ребенком найдены мертвыми в лесу

Происшествия
30 июня, 7:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Женщина и малолетний ребенок пропали 29 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Женщина и малолетний ребенок, пропавшие в Орловской области 29 июня, найдены мертвыми в лесу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"В лесополосе вблизи деревни Становое Орловского района Орловской области в лесу обнаружены тела женщины и ее шестимесячного сына с признаками удушения. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". Следствием рассматривается несколько версий совершенного преступления. Приоритетной является версия - совершение матерью убийства сына и в последующем ее самоубийство", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место ЧП выехала следственно-оперативная группа. "В связи с повышенным общественным резонансом совершенного преступления принято решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления", - уточняется в сообщении СК.

Женщина и малолетний ребенок пропали 29 июня, с заявлением о пропаже в полицию обратился ее супруг. По данным ГУ МЧС России по Орловской области, мужчина с семьей ехали на автомобиле в соседний регион. На территории Орловского района около лесополосы он остановился отдохнуть. Когда мужчина проснулся, то не обнаружил супруги и их малолетнего ребенка.

Поиски женщины с ребенком велись силами сотрудников управления МЧС РФ по Орловской области совместно с подразделениями полиции, Росгвардии и добровольцами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Также для поисков привлекались беспилотные летательные аппараты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сенат США переоформил законопроект о санкциях в отношении РФ
2
Пропавшие в Орловской области женщина с ребенком найдены мертвыми в лесу
3
"Известия": организаторы "Евровидения" не будут штрафовать РФ за неучастие в конкурсе
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
США напрямую обвинили Сирию в невыполнении обязательств по уничтожению химоружия
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
Требования ужесточить проверки на рейсах в США коснутся двух аэропортов Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама