Пропавшие в Орловской области женщина с ребенком найдены мертвыми в лесу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Женщина и малолетний ребенок, пропавшие в Орловской области 29 июня, найдены мертвыми в лесу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"В лесополосе вблизи деревни Становое Орловского района Орловской области в лесу обнаружены тела женщины и ее шестимесячного сына с признаками удушения. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". Следствием рассматривается несколько версий совершенного преступления. Приоритетной является версия - совершение матерью убийства сына и в последующем ее самоубийство", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место ЧП выехала следственно-оперативная группа. "В связи с повышенным общественным резонансом совершенного преступления принято решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления", - уточняется в сообщении СК.

Женщина и малолетний ребенок пропали 29 июня, с заявлением о пропаже в полицию обратился ее супруг. По данным ГУ МЧС России по Орловской области, мужчина с семьей ехали на автомобиле в соседний регион. На территории Орловского района около лесополосы он остановился отдохнуть. Когда мужчина проснулся, то не обнаружил супруги и их малолетнего ребенка.

Поиски женщины с ребенком велись силами сотрудников управления МЧС РФ по Орловской области совместно с подразделениями полиции, Росгвардии и добровольцами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Также для поисков привлекались беспилотные летательные аппараты.