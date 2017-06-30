Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью

Сибирские ученые поддержали кандидатуру академика Красникова на выборах президента РАННаука 30 июня, 7:38
Миронов: в клубе НХЛ "Колорадо" интересные тренировки, в России таких не былоСпорт 30 июня, 7:02
WSJ: экс-помощник Трампа мог быть причастен к поискам писем КлинтонМеждународная панорама 30 июня, 7:00
Мадуро раскритиковал генерального прокурора страныМеждународная панорама 30 июня, 6:24
Сенат США переоформил законопроект о санкциях в отношении РФМеждународная панорама 30 июня, 6:18
Встреча министров обороны НАТО: больше денег, оружия и за победу в АфганистанеМеждународная панорама 30 июня, 6:03
В Японии начался процесс против бывшего руководства компании-оператора АЭС "Фукусима-1"Происшествия 30 июня, 5:01
"Известия": организаторы "Евровидения" не будут штрафовать РФ за неучастие в конкурсеКультура 30 июня, 5:00
"Известия": новый ГОСТ позволит производить водку с золотом и серебромЭкономика и бизнес 30 июня, 4:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНТАЛЬЯ, 30 июня. /ТАСС/. Полиция задержала в аэропорту Антальи пьяного пассажира, устроившего драку в самолете авиакомпании "Red Wings", летевшем из Москвы в Анталью, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Драку на борту, продолжавшуюся более часа, устроил мужчина, летевший с семьей - женой с двумя детьми - в компании друзей на отдых в Турцию. По словам друзей, он сильно нервничал перед полетом, это связано с тем, что он впервые выехал за границу.
Стюарды и пассажиры пытались успокоить дебошира, но в какой-то момент вынуждены были его связать. Командир воздушного судна несколько раз по громкой связи предупреждал о необходимости соблюдения правил безопасности в полете и во время посадки, просил успокоиться и не портить отдых семье и друзьям.
Экипаж лайнера предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности, еще в воздухе связался с диспетчерами аэропорта и вызвал полицию, которая забрала пассажира с борта самолета по прилету в аэропорт Антальи.