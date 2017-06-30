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Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью

Происшествия
30 июня, 8:11 UTC+3 АНТАЛЬЯ АНТАЛЬЯ 30, июня. /ТАСС

По словам друзей дебошира, он сильно нервничал перед полетом в связи с первым выездом за границу

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АНТАЛЬЯ, 30 июня. /ТАСС/. Полиция задержала в аэропорту Антальи пьяного пассажира, устроившего драку в самолете авиакомпании "Red Wings", летевшем из Москвы в Анталью, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Драку на борту, продолжавшуюся более часа, устроил мужчина, летевший с семьей - женой с двумя детьми - в компании друзей на отдых в Турцию. По словам друзей, он сильно нервничал перед полетом, это связано с тем, что он впервые выехал за границу.

Стюарды и пассажиры пытались успокоить дебошира, но в какой-то момент вынуждены были его связать. Командир воздушного судна несколько раз по громкой связи предупреждал о необходимости соблюдения правил безопасности в полете и во время посадки, просил успокоиться и не портить отдых семье и друзьям.

Экипаж лайнера предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности, еще в воздухе связался с диспетчерами аэропорта и вызвал полицию, которая забрала пассажира с борта самолета по прилету в аэропорт Антальи.

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