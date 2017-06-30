Подземный хлопок с выбросом земли и льда произошел в ямальской тундре

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САЛЕХАРД, 30 июня. /ТАСС/. Подземный хлопок зафиксирован в тундре Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в пятницу ТАСС в отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям районной администрации.
"В нескольких километрах от чума оленеводов произошел подземный хлопок и выброс земли и льда вечной мерзлоты, которые также сопровождались колебанием почвы. Свидетелями этого стала семья оленеводов, они сразу же сообщили по спутниковому телефону о произошедшем. Никто не пострадал, потому что рядом нет населенных пунктов", - уточнили в районной администрации.
Инцидент произошел на севере Ямальского района за Полярным кругом. "Никто еще на место не вылетал на вертолетах, скорее всего, первыми туда прибудут ученые", - уточнили в администрации.
"Это произошло 28 июня утром, около 08:30 мск, мы находимся в контакте и с местным населением, и с авиаслужбой ЯНАО. Мы сразу же включились в работу с Роскосмосом с попытками увидеть. К сожалению, точных координат нет, поэтому достаточно большая зона", - рассказал ТАСС член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский.
Он добавил, что Единая геофизическая служба РАН также проинформирована о ситуации. "Они занимаются расчетами, попыткой выявить это маломагнитудное землетрясение для того, чтобы определить его эпицентр. Тогда у нас будут координаты, мы тут же по космосу сможем детально это все мониторить, и будем думать об организации экспедиции", - пояснил ученый.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО создана сеть сейсмодатчиков для прогнозирования возможных опасных природных явлений под землей, в том числе образование воронок. Одно устройство может бесперебойно анализировать сейсмические процессы в радиусе 200 км. Датчики установлены в Сабетте, в Бованенковском и Харасавэйском месторождениях - это районы, где ведется активное промышленное освоение.
На территории автономного округа с 2014 года были найдены несколько воронок. Глубина самой известной воронки в районе Бованенковского месторождения - не менее 35 метров, диаметр - около 40 метров, на данный момент они полностью затоплены. Для изучения объектов российские ученые организуют специальные экспедиции.
В 2016 году на Ямале наблюдалась необычайно теплая для Крайнего Севера летняя погода, температура воздуха достигала 35 градусов. Аномальная жара привела к тому, что глубина сезонного протаивания в зоне вечной мерзлоты существенно больше, чем в прошлом, это привело к изменению рельефа тундры.