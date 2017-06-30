Суд в Астраханской области приговорил сторонника ИГ к семи годам колонии

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АСТРАХАНЬ, 30 июня. Наримановский районный суд Астраханской области приговорил к семи годам лишения свободы гражданина РФ Султанбека Азаматова, который планировал участвовать в боевых действиях на территории Сирии в составе незаконного вооруженного формирования "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), сообщили в пятницу в пресс-службе суда.
"Решением суда Азаматову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также установлено ограничение свободы на два года после отбытия основного наказания", - уточнили в суде.
Там же отметили, что уголовное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ России по Астраханской области. По данным этого ведомства, Азаматов 1982 года рождения в октябре 2015 года вылетел в Турцию для последующей переправки на территорию Сирии с целью вступления в ряды запрещенной в России террористической группировки ИГ. Мужчина был задержан правоохранительными органами в Турции по подозрению в данном преступлении и выслан в РФ.
Приговор Азаматову вынесен по части 3 статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и по части 2 статьи 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем"). Расследование дела проводили сотрудники УФСБ по региону.