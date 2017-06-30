Суд арестовал фигуранта дела о применении насилия к полицейским на акции 12 июня в Москве

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал арест Расима Искакова - фигуранта дела о применении насилия в отношении представителей власти в ходе несанкционированной акции в Москве 12 июня. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Расима Искакова, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ - "Применение насилия к представителю власти". Данная мера пресечения избрана на два месяца, то есть до 27 августа 2017 года", - сказала она.

По данным следствия, находясь и участвуя в несанкционированной акции на Тверской улице, Искаков трижды применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении бойца ОМОН и еще двух сотрудников полиции. Вину в инкриминируемых преступлениях он не признал, а от дачи показаний отказался. Кроме того, Искаков - уроженец Республики Дагестан - постоянного места жительства в Московском регионе не имеет, проживает на улице и не работает, а также неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Вечером 11 июня ряд организаторов мероприятия призвал перенести его на Тверскую улицу. По данным столичной полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4,5 тыс. человек, более 150 человек были задержаны.