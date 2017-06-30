В Крыму доступ к мобильной связи и интернету ограничен из-за крупной аварии на сетях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Крупная телекоммуникационная авария в пятницу привела к перебоям с мобильной связью и интернетом для жителей и гостей Крыма, сообщили в правительстве региона.
"В связи с повреждением волоконно-оптической линии связи на участке Темрюк - Керчь 30 июня 2017 года ограничен доступ к сети Интернет абонентов, находящихся в роуминге ООО "К-телеком" (торговая марка Win mobile) и ООО "КТК Телеком" ("Волна мобайл"), снижена скорость доступа к сети... абонентов большинства интернет-провайдеров, а также ограничены междугородные телефонные соединения абонентов операторов фиксированной телефонной связи", - говорится в сообщении.
Точное количество жителей региона, которым ограничен доступ к услугам мобильной связи и интернета, не сообщается.
Аварийные бригады операторов связи обещают устранить "повреждения в кратчайшие сроки". "По состоянию на 11:30, фиксированный интернет и частично мобильный интернет восстановлены... Восстановление услуг связи в полном объеме планируется до 18:00 часов сегодняшнего дня", - отметили в правительстве республики.