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Прокуратура проверит информацию о выгуле на пляже Анапы крокодила на поводке

Происшествия
30 июня, 14:02 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 30, июня. /ТАСС

Проверка начата после того, как в интернете появилась соответствующая видеозапись

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КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура в Краснодарском крае проверяет информацию с видеозаписи в интернете, на которой мужчина выгуливает на поводке крокодила на одном из пляжей Анапы. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства региона.

"По данному факту проводится проверка", - сказали в ведомстве.

Это не первый случай жестокого обращения с животными в Краснодарском крае за месяц. Ранее прокуратура начала проверку после обнаружения выкрашенных в розовое двух самоедских собак. Животных передали в питомник в Геленджике, а впоследствии забрали в питомник Минобороны "Красная звезда".

Ещё одно новое развлечение на морском побережье, теперь уже Анапа на связи. Из серии: жил был маленький крокодильчик, у одного дяденьки, который любил фотографировать и дяденька не знал, что крокодилы растут, думал ну это только в фильмах - так оказывается он вырос/вымохал и тут пошли мысли, что же с ним делать то? Хм.. , а если сделать поводок и по воде водить и не жарко ему и весело ребятишкам еще и деньги платят - черт побери , Карл ты гений. Спокойной ночи, КМВ и черноморское побережье. Когда нибудь настанет день, когда проголодавшейся крокодил, ну это уже совсем другая история. #кмв #kmvofficial #анапа #крокодил Спрос рождает предложения. Если бы никто не обращал внимание и не платил деньги вот за это, не было бы у нас ни розовых собак, ни крокодилов на поводке. Кто же виноват?

Публикация от Кавказские Минеральные Воды (@kmv.official)

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