Более 30 авиарейсов задержаны, еще три отменены в аэропортах Москвы

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Тридцать один рейс задержан, еще три отменены в аэропортах Москвы, об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание".
Так, по данным на 13:14 мск, в столичном аэропорту Домодедово задержаны 17 рейсов, еще три отменены. В аэропорту Шереметьево задерживаются 14 рейсов. Еще три рейса задерживаются во Внукове, что следует из данных онлайн-табло аэропорта.
По данным авиационного портала Flightradar24.com, в аэропорту Домодедово задержаны 28% пребывающих рейсов (с задержкой в среднем в 5 минут) и 69% вылетающих (среднее время задержки - 21 минута). В Шереметьеве задержан 21% прибывающих рейсов (с задержкой в 5 минут) и 46% вылетающих рейсов (время задержки составляет 14 минут). Во Внукове задержаны 33% прибывающих рейсов (среднее время задержки - 9 минут) и 47% вылетов (время задержки - 13 минут).
Ранее столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 19-24 м/с. Днем и вечером 30 июня, ночью 1 июля в Москве, по данным ведомства, ожидаются сильный дождь, гроза, град.