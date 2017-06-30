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Более 30 авиарейсов задержаны, еще три отменены в аэропортах Москвы

Происшествия
30 июня, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Ранее ГУ МЧС столицы распространило экстренное предупреждение о непогоде в Московском регионе

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Тридцать один рейс задержан, еще три отменены в аэропортах Москвы, об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание".

Так, по данным на 13:14 мск, в столичном аэропорту Домодедово задержаны 17 рейсов, еще три отменены. В аэропорту Шереметьево задерживаются 14 рейсов. Еще три рейса задерживаются во Внукове, что следует из данных онлайн-табло аэропорта.

По данным авиационного портала Flightradar24.com, в аэропорту Домодедово задержаны 28% пребывающих рейсов (с задержкой в среднем в 5 минут) и 69% вылетающих (среднее время задержки - 21 минута). В Шереметьеве задержан 21% прибывающих рейсов (с задержкой в 5 минут) и 46% вылетающих рейсов (время задержки составляет 14 минут). Во Внукове задержаны 33% прибывающих рейсов (среднее время задержки - 9 минут) и 47% вылетов (время задержки - 13 минут).

Ранее столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 19-24 м/с. Днем и вечером 30 июня, ночью 1 июля в Москве, по данным ведомства, ожидаются сильный дождь, гроза, град.

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