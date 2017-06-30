Один человек пострадал от падения ветки дерева на востоке Москвы при ветре

Легкоатлетка Ласицкене считает, что Мемориал Знаменских будет хорошей подготовкой перед ЧМСпорт 30 июня, 15:51
Борзаковский надеется, что РУСАДА будет плотнее работать с российскими легкоатлетамиСпорт 30 июня, 15:46
Взлет с "Прибоя": какими будут российские вертолетоносцыАрмия и ОПК 30 июня, 15:40
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы агрегаторов таксиЭкономика и бизнес 30 июня, 15:40
Холдинг "Швабе" начал производить на Урале уличные светильники с экономией 30% энергииЭкономика и бизнес 30 июня, 15:37
Количество обращений к "Яндекс.Погоде" выросло в шесть раз из-за грозы в МосквеМосква 30 июня, 15:30
Крупорушников: IAAF может принять решение о восстановлении в правах ВФЛА 2 или 3 августаСпорт 30 июня, 15:29
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет ЕвропыПолитика 30 июня, 15:22
ВФЛА надеется вернуть международный статус Мемориалу Знаменских к 2018 годуСпорт 30 июня, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Один человек пострадал от ветра в районе Измайлово на востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, на улице Мироновская, 18, на мужчину упала ветка дерева.
"Он получил нетяжелые травмы. Ему оказывают медицинскую помощь", - сказал источник.
Он опроверг информацию СМИ о гибели человека от падения дерева.
В экстренных службах уточнили, что еще один случай падения дерева зафиксирован на 7-й Парковой улице. По предварительным данным, там никто не пострадал.
Ранее ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС сообщали, что в столице и Центральном федеральном округе ожидаются местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-24 м/с, в связи с этим подразделения ведомства по ЦФО и подразделения Главного управления МЧС России по Москве переведены в режим повышенной готовности. Кроме того, в пресс-службе ЦРЦ МЧС отмечали, что проводились необходимые превентивные мероприятия по предупреждению и минимизации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, организован мониторинг за работой объектов жизнеобеспечения, энергетики и транспортной инфраструктуры.