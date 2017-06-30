Один человек пострадал от падения ветки дерева на востоке Москвы при ветре

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Один человек пострадал от ветра в районе Измайлово на востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, на улице Мироновская, 18, на мужчину упала ветка дерева.

"Он получил нетяжелые травмы. Ему оказывают медицинскую помощь", - сказал источник.

Он опроверг информацию СМИ о гибели человека от падения дерева.

В экстренных службах уточнили, что еще один случай падения дерева зафиксирован на 7-й Парковой улице. По предварительным данным, там никто не пострадал.

Ранее ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС сообщали, что в столице и Центральном федеральном округе ожидаются местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-24 м/с, в связи с этим подразделения ведомства по ЦФО и подразделения Главного управления МЧС России по Москве переведены в режим повышенной готовности. Кроме того, в пресс-службе ЦРЦ МЧС отмечали, что проводились необходимые превентивные мероприятия по предупреждению и минимизации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, организован мониторинг за работой объектов жизнеобеспечения, энергетики и транспортной инфраструктуры.