Два человека стали жертвами грозы в Московском регионе

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Два человека погибли и девять пострадали в результате грозы в Московском регионе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"В Москве один человек погиб, еще девятерым потребовалась медицинская помощь", - сказал собеседник агентства, добавив, что пятеро пострадавших были госпитализированы. Четверо человек получили необходимую помощь на месте.
В Дмитровском районе Подмосковья от удара молнии погиб один человек. Молния стала причиной пожара в частном доме в Наро-Фоминском районе Подмосковья, возгорание удалось быстро ликвидировать, обошлось без пострадавших.
Еще в четверг Гидрометцентр и МЧС предупреждали о предстоящем ненастье - ливне, граде и порывистом ветре, но сначала речь шла о порывах до 20 метров в секунду.
Уже в пятницу МЧС несколько раз рассылало экстренные предупреждения с просьбой во время непогоды укрываться в капитальных строениях. За несколько часов до стихии московский главк МЧС распространил штормовое предупреждение в связи с тем, что Росгидромет скорректировал прогноз о порывах ветра - до 24 метров в секунду.
Воздержаться от поездок посоветовали ранее и в ГИБДД. В связи с проливным дождем ухудшилась ситуация на дорогах и магистралях. Загруженность столичных трасс по шкале "Яндекс. Пробок" оценивается в восемь баллов, в вечерний час пик пробки и вовсе могут достигнуть девяти баллов.
Дождь стал причиной и значительного роста числа мелких ДТП, по данным экстренных служб, ливень подтопил по меньшей мере пять участков дорог.
В экстренных службах сообщили ТАСС, что ветер повалил более 40 деревьев. Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в столичном регионе до 03:00 мск 1 июля.