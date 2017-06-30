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СК возбудил дело о хищении 2 млн рублей у московского метрополитена

Происшествия
30 июня, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Следователи устанавливают причастных к хищению

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Столичные следователи СК возбудили уголовное дело о хищении 2 млн рублей у московского метрополитена. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, в 2016 году неустановленные следствием лица из числа работников ЗАО "Предприятие ТД" и должностных лиц одного из московского электродепо, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств ГУП "Московский метрополитен" на сумму более 2 млн рублей", - сообщила представитель ГСУ.

По данным следствия, работники компании в мае 2016 года установили в электродепо стационарную домкратную установку, не отвечавшую требованиям технического задания, но сотрудники электродепо приняли и оплатили работы в полном объеме. При этом до настоящего времени эксплуатация оборудования по техническим причинам невозможна.

Возбуждено уголовного дело о хищении путем мошенничества в особо крупном размере. Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к хищению.

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