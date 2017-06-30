Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 6 тыс. человек остались без света в Тульской области из-за грозы

Происшествия
30 июня, 17:01 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 30, июня. /ТАСС

Ведутся аварийно-восстановительные работы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТУЛА, 30 июня. /ТАСС/. Почти 6 тысяч жителей Тульской области остались в пятницу без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

"30 июня с 15:00 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий - дождь, гроза, ветер до 18 м/с - на территории Тульской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях. Без электроснабжения остались бытовые потребители - около 5 900 человек. Мощность отключенных потребителей - 12 МВт", - сказали в министерстве.

По данным Минэнерго, проводятся восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения. "К аварийно-восстановительным работам привлечено 14 бригад в составе 28 человек и 14 единиц специальной техники", - уточнили в Минэнерго.

Ранее сообщалось, что нарушения электроснабжения 22 населенных пунктов зафиксированы в Суворовском районе Тульской области. Причина - удар молнии в подстанцию По данным МЧС, неполадку удалось устранить в 13:00 мск.

По данным синоптиков, 30 июня в Тульской области ожидается сильный дождь, гроза, град. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Два человека стали жертвами грозы в Московском регионе
2
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
3
В Госдуме отобрали три варианта присяги при вступлении в гражданство РФ
4
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
5
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
6
Песков: Россия защитит своего гражданина, задержанного на Украине
7
"Газпром" обжалует промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"
Темы дня
Загрузка...
Реклама