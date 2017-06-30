Почти 6 тыс. человек остались без света в Тульской области из-за грозы

ТУЛА, 30 июня. /ТАСС/. Почти 6 тысяч жителей Тульской области остались в пятницу без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

"30 июня с 15:00 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий - дождь, гроза, ветер до 18 м/с - на территории Тульской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях. Без электроснабжения остались бытовые потребители - около 5 900 человек. Мощность отключенных потребителей - 12 МВт", - сказали в министерстве.

По данным Минэнерго, проводятся восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения. "К аварийно-восстановительным работам привлечено 14 бригад в составе 28 человек и 14 единиц специальной техники", - уточнили в Минэнерго.

Ранее сообщалось, что нарушения электроснабжения 22 населенных пунктов зафиксированы в Суворовском районе Тульской области. Причина - удар молнии в подстанцию По данным МЧС, неполадку удалось устранить в 13:00 мск.

По данным синоптиков, 30 июня в Тульской области ожидается сильный дождь, гроза, град. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с.