Почти 6 тыс. человек остались без света в Тульской области из-за грозы

Стржалковский: ХК "Динамо" открыт для диалога и консультаций с КХЛСпорт 30 июня, 17:25
Российская теннисистка Потапова впервые в карьере вышла в основную сетку УимблдонаСпорт 30 июня, 17:14
Орлов подписал контракт с "Вашингтоном" на сумму более $30 млнСпорт 30 июня, 17:12
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетяхОбщество 30 июня, 17:07
ФК "Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником Кверквелией до 2021 годаСпорт 30 июня, 17:00
Крупнейший за Уралом музей на площади 30 тыс. кв м открылся в ХакасииСибирь 30 июня, 16:56
"Швабе" разработал инновационную процедуру изготовления волоконно-оптического световодаНовости партнеров 30 июня, 16:50
Мутко: комитет по этике РФС не будет разбирать слова Лебедева о ЖирковеСпорт 30 июня, 16:48
Мутко: поле арены "Спартак" будет готово к матчу Португалия - Мексика, несмотря на штормСпорт 30 июня, 16:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТУЛА, 30 июня. /ТАСС/. Почти 6 тысяч жителей Тульской области остались в пятницу без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.
Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.
"30 июня с 15:00 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий - дождь, гроза, ветер до 18 м/с - на территории Тульской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях. Без электроснабжения остались бытовые потребители - около 5 900 человек. Мощность отключенных потребителей - 12 МВт", - сказали в министерстве.
По данным Минэнерго, проводятся восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения. "К аварийно-восстановительным работам привлечено 14 бригад в составе 28 человек и 14 единиц специальной техники", - уточнили в Минэнерго.
Ранее сообщалось, что нарушения электроснабжения 22 населенных пунктов зафиксированы в Суворовском районе Тульской области. Причина - удар молнии в подстанцию По данным МЧС, неполадку удалось устранить в 13:00 мск.
По данным синоптиков, 30 июня в Тульской области ожидается сильный дождь, гроза, град. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с.