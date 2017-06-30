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В Москве осуждены участники банды грабителей букмекерских контор

Происшествия
30 июня, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Сумма ущерба от деятельности преступной банды превышает 160 тыс. рублей

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пятеро участников банды, совершавшей разбойные нападения на московские букмекерские конторы, приговорены на сроки от 10 до 14 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"30 июня Мосгорсуд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пятерых жителей Республики Дагестан в возрасте от 21 до 26 лет: Руслана Магомедова, Сайгитбатала Алибегова, Шамиля Магомедова, Шамиля Исаева, Магомеда Маломагомедова. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они осуждены за бандитизм и разбой, совершенный организованной группой, с угрозой применения насилия, с применением оружия, с причинением тяжкого вреда потерпевшему", - сообщили в надзорном ведомстве.

Преимущественно грабители нападали на сети букмекерских залов "Бинго Бум", являющиеся структурными подразделениями ООО "Стар Бет". С апреля 2015 года по июль 2016 года они совершили семь разбойных нападений, причинив ущерб на общую сумму более 160 тыс. рублей. Во время нападений участники банды использовали оружие, в том числе травматический пистолет ИЖ-79-9Т.

В отношении сообщников осужденных расследуется уголовное дело, оно выделено в отдельное производство.

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