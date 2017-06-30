В Москве осуждены участники банды грабителей букмекерских контор

Стржалковский: ХК "Динамо" открыт для диалога и консультаций с КХЛСпорт 30 июня, 17:25
Российская теннисистка Потапова впервые в карьере вышла в основную сетку УимблдонаСпорт 30 июня, 17:14
Орлов подписал контракт с "Вашингтоном" на сумму более $30 млнСпорт 30 июня, 17:12
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетяхОбщество 30 июня, 17:07
ФК "Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником Кверквелией до 2021 годаСпорт 30 июня, 17:00
Крупнейший за Уралом музей на площади 30 тыс. кв м открылся в ХакасииСибирь 30 июня, 16:56
"Швабе" разработал инновационную процедуру изготовления волоконно-оптического световодаНовости партнеров 30 июня, 16:50
Мутко: комитет по этике РФС не будет разбирать слова Лебедева о ЖирковеСпорт 30 июня, 16:48
Мутко: поле арены "Спартак" будет готово к матчу Португалия - Мексика, несмотря на штормСпорт 30 июня, 16:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пятеро участников банды, совершавшей разбойные нападения на московские букмекерские конторы, приговорены на сроки от 10 до 14 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"30 июня Мосгорсуд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пятерых жителей Республики Дагестан в возрасте от 21 до 26 лет: Руслана Магомедова, Сайгитбатала Алибегова, Шамиля Магомедова, Шамиля Исаева, Магомеда Маломагомедова. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они осуждены за бандитизм и разбой, совершенный организованной группой, с угрозой применения насилия, с применением оружия, с причинением тяжкого вреда потерпевшему", - сообщили в надзорном ведомстве.
Преимущественно грабители нападали на сети букмекерских залов "Бинго Бум", являющиеся структурными подразделениями ООО "Стар Бет". С апреля 2015 года по июль 2016 года они совершили семь разбойных нападений, причинив ущерб на общую сумму более 160 тыс. рублей. Во время нападений участники банды использовали оружие, в том числе травматический пистолет ИЖ-79-9Т.
В отношении сообщников осужденных расследуется уголовное дело, оно выделено в отдельное производство.