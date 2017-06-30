Генпрокуратура РФ направила в суд дело о растрате 108 млн рублей в центре им. Хруничева

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о растрате 108 млн рублей в государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева. Как говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры, "утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ракетно-космического завода ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева" и его бывших заместителей". Они обвиняются в растрате в особо крупном размере.

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский суд Москвы.