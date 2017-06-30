Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпрокуратура РФ направила в суд дело о растрате 108 млн рублей в центре им. Хруничева

Происшествия
30 июня, 17:24 UTC+3

В отношении бывшего гендиректора ракетно-космического завода ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева" и его бывших заместителей утверждено обвинительное заключение

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о растрате 108 млн рублей в государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева. Как говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры, "утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ракетно-космического завода ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева" и его бывших заместителей". Они обвиняются в растрате в особо крупном размере.

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский суд Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ответные меры России на санкции. Досье
2
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
3
"Газпром" обжалует промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"
4
Песков: Россия защитит своего гражданина, задержанного на Украине
5
Собянин: Москва пережила новый удар стихии
6
В Госдуме отобрали три варианта присяги при вступлении в гражданство РФ
7
Движение поездов по МЦК восстановлено в штатном режиме
Темы дня
Загрузка...
Реклама