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Забивший до смерти целителя москвич предстанет перед судом

Происшествия
30 июня, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 35-летний мужчина избил целителя за неудачное лечении его супруги

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Дорогомиловская прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело жителя столицы, забившего до смерти народного целителя, который неудачно лечил его супругу. Как сообщили в столичной прокуратуре, 35-летний москвич обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

"По версии следствия, 5 февраля во дворе жилого дома по Малой Филевской улице обвиняемый, намереваясь отомстить якобы за обман при лечении супруги, напал на 58-летнего мужчину, занимавшегося целительством на дому. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, нападавший высказал знахарю претензии об отсутствии лечебного эффекта от его лекарственных препаратов и нанес ему не менее 8 ударов по голове и рукам", - сообщили в прокуратуре. От полученных травм потерпевший скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Установить нападавшего удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дорогомиловский суд.

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