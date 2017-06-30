Забивший до смерти целителя москвич предстанет перед судом

Свищев запросит позицию ЮНИСЕФ по заявлению IAAF о выступлении юниоров РФ в ВенгрииСпорт 30 июня, 18:51
Робот вместо Кобейна: зачем искусственный интеллект учат писать стихиКультура 30 июня, 18:51
Исторический успех: сборная России по тхэквондо показала свой лучший результат на ЧМСпорт 30 июня, 18:47
Корейская компания спроектирует и построит в Тюмени гостиницуНовости партнеров 30 июня, 18:42
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Сирии перед международной встречей в АстанеПолитика 30 июня, 18:40
Хоккеист "Вашингтона" Галиев решил вернуться в РоссиюСпорт 30 июня, 18:36
Минэкологии Подмосковья начало онлайн-трансляцию с мусорного полигона КучиноОбщество 30 июня, 18:35
Рубль дорогу бережет: регионы за идею направить часть топливных акцизов в дорожные фондыЭкономика и бизнес 30 июня, 18:28
Дегтярев: Россия задает мировые стандарты в проведении соревнованийСпорт 30 июня, 18:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Дорогомиловская прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело жителя столицы, забившего до смерти народного целителя, который неудачно лечил его супругу. Как сообщили в столичной прокуратуре, 35-летний москвич обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").
"По версии следствия, 5 февраля во дворе жилого дома по Малой Филевской улице обвиняемый, намереваясь отомстить якобы за обман при лечении супруги, напал на 58-летнего мужчину, занимавшегося целительством на дому. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, нападавший высказал знахарю претензии об отсутствии лечебного эффекта от его лекарственных препаратов и нанес ему не менее 8 ударов по голове и рукам", - сообщили в прокуратуре. От полученных травм потерпевший скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.
Установить нападавшего удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дорогомиловский суд.