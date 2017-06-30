Суд арестовал сбившего пятерых рабочих в Краснодаре подростка на два месяца

КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Семнадцатилетний подросток, сбивший в нетрезвом виде на автомобиле пятерых дорожных рабочих в Краснодаре, арестован на два месяца. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры по Краснодарскому краю.

"Подозреваемому в резонансном ДТП в пятницу Прикубанским районным судом Краснодара избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 29 августа", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что расследованием уголовного дела, возбужденного в отношении несовершеннолетнего водителя по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", займется Следственный комитет.

По предварительным данным, в четверг утром 17-летний подросток, управляя автомобилем без прав, проигнорировал предупреждающие знаки о проведении дорожных работ и столкнулся со стоящим автомобилем дорожно-строительного управления "Газель", который по инерции сбил пятерых рабочих. Иномарку отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ 21120, после чего машина загорелась. Один человек погиб на месте, еще четверо, а также сам виновник аварии, были госпитализированы. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови несовершеннолетнего.