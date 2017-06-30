Полиция проверяет факт стрельбы по прятавшимся от дождя в подъезде детям в Подмосковье

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Полиция Подмосковья проводит проверку по факту публикаций в СМИ о стрельбе неизвестного по детям в подъезде одного из домов в Домодедове. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Московской области.

"В связи с публикацией в СМИ начата проверка по данному факту", - сообщили в ведомстве. В подмосковном главке подчеркнули, что на данный момент никто не обращался в полицию Подмосковья с информацией о происшествии.

Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что в подмосковном Домодедове мужчина стрелял из травматического пистолета по детям, которые пытались укрыться от дождя в подъезде одного из домов.