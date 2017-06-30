Суд признал законным арест Мары Багдасарян на шесть суток за прогулы обязательных работ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы признал законным арест на шесть суток нарушительницы правил дорожного движения Мары Багдасарян за уклонение от обязательных работ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

"30 июня 2017 года Савеловским районным судом Москвы рассмотрена апелляционная жалоба защитника Мары Багдасарян на постановление мирового судьи судебного участка 420 района Савеловский, которым она была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ. Судья по результатам рассмотрения доводов жалобы защитника Багдасарян, изучив материалы дела, оставила решение мирового суда без изменения", - сказал он.

Как сообщили ранее в управлении Федеральной службы судебных приставов, Мара Багдасарян, отбывающая обязательные работы в ГБУ "Жилищник района Сокол", нарушила трудовую дисциплину. На основании этого судебный пристав-исполнитель Савеловского отдела судебных приставов составил протокол по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"). Багдасарян прогуляла один день обязательных работ, кроме того, она ежедневно отрабатывает меньшее количество часов. Мировой суд, рассмотрев протокол, назначил ей шесть суток административного ареста.

Ранее по решению суда Багдасарян привлечена к обязательным работам сроком на 595 часов. Она была предупреждена об административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания. Кроме того, за прогулы мировой участок Савеловского районного суда, рассмотрев доводы судебного пристава-исполнителя и соответствующие документы, уже назначал наказание должнице в виде ареста на 15 суток.

В декабре прошлого года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях, совершенных Багдасарян. В качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и 14 суток. Кроме того, 12 января суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ. 10 марта мировой суд признал Багдасарян виновной в подделке больничного листа (ч. 3 ст. 327 УК РФ) и приговорил к одному году исправительных работ с удержанием 15 % заработка в доход государства.