Актера сериала "Молодой Папа" приговорили к тюрьме за неповиновение суду

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Американский киноактер Джеймс Кромуэлл, известный по фильму "Секреты Лос- Анджелеса" (L.A. Confidential, 1997), а также сериалу "Молодой Папа" (The Young Pope, 2016), где он исполнил роль наставника понтифика - кардинала Майкла Спенсера, - приговорен к семи дням тюрьмы за отказ выполнить постановление суда города Вауэйанда (штат Нью-Йорк). Как сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press (AP), постановление обязывало исполнителя и нескольких защитников окружающей среды выплатить штраф в размере $325 за последствия сидячей забастовки против строительства электростанции на природном газе (ПГ).

Кромуэлл с единомышленниками были арестованы 18 декабря 2015 года за то, что спровоцировали транспортный паралич на автошоссе, устроив на нем сидячую забастовку. Активисты мотивировали свои действия тем, что электростанция на ПГ представляет угрозу загрязнения окружающей среды и содействует глобальному потеплению климата. 7 июня этого года судья Тимоти Макэлдафф признал участников акции протеста виновными в создании препятствий дорожному движению и приговорил каждого к денежному штрафу. Трое из осужденных выплатили его, еще трое, включая актера, нет.

"Вы отказываетесь платить штраф?" - спросил судья Кромуэлла. "Да, отказываюсь", - ответил тот. "Если мы не будем выступать единым фронтом, то не изменится ничего. Власть - народу", - добавил исполнитель.

Ему и двум единомышленникам предписано либо подчиниться решению суда, либо добровольно прийти в тюрьму для исполнения наказания 14 июля.

77-летний Джеймс Оливер Кромуэлл сыграл более чем в 50 картинах. Наиболее известными являются "Артист" (The Artist, 2011), "Я, робот" (I, Robot, 2004), "Зеленая миля" (The Green Mile, 1999), "Бэйб: Четвероногий малыш" (Babe, 1995). За последнюю работу актер выдвигался на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".