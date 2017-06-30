Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве осуждены шесть участников группы "черных риелторов"

Происшествия
30 июня, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Члены группы похищали владельцев московских квартир и вывозили их в Смоленск

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд на основании вердикта присяжных приговорил на сроки от 10 до 16 лет лишения свободы пятерых участников группы так называемых черных риелторов, похищавших владельцев московских квартир и вывозивших жертв в Смоленск. Еще один соучастник приговорен к трем годам 8 месяцам заключения.

Как сообщили в СК РФ, "собранные Главным следственным управлением СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Ильхаму Адилову, Ирине Вороновой, Хафизу Гасымову, Ровшану Джафарову, Сабухи Махмудову и Намику Мустафаеву". В зависимости от роли каждого они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, похищении человека и грабеже.

По данным следствия, жертвами группы, действовавшей с 2009 года, становились одинокие люди, не имеющие родственников, пожилые люди и лица, злоупотребляющие алкоголем или наркотиками либо страдающие психическими заболеваниями. Всего ими было совершено свыше 30 преступлений, в ряде случаев похищения закончились убийствами жертв. Так, в 2013 году злоупотребляющего алкоголем собственника двухкомнатной квартиры в Москве вывезли на территорию Смоленской области, где насильно удерживали, продав его квартиру по его паспорту с вклеенной фотографией одного из соучастников. Также они поступили с пожилыми супругами, бывшими собственниками столичной квартиры.

"Потерпевшие, которым удавалось остаться в живых, не обращались в правоохранительные органы, опасаясь расправы", - сообщили в СК.

В ходе расследования было проведено более 100 допросов свидетелей, эксгумация тел жертв преступлений, назначены и проведены более 40 различных криминалистических, строительно-технических, генетических, судебно-медицинских экспертиз. Особая сложность в установлении всех событий преступления представлялась в их латентности. Кроме того, преступления совершались на территории Москвы, после чего и соучастники, и потерпевшие прибывали на территорию Смоленской области, при этом фигуранты придавали максимальную видимость законности сделок с квартирами.

"В состав группы также входил бывший заместитель начальника УМВД по Смоленску Тагир Аббасов", - сообщили в СК. Ранее он был осужден на 7 лет лишения свободы. Также ранее были осуждены на длительные сроки еще трое соучастников. Расследование по иным эпизодам в отношении более 20 участников группы, в том числе уже осужденным, продолжается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ответные меры России на санкции. Досье
2
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
3
"Газпром" обжалует промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"
4
Собянин: Москва пережила новый удар стихии
5
Движение поездов по МЦК восстановлено в штатном режиме
6
Песков: Россия защитит своего гражданина, задержанного на Украине
7
В Госдуме отобрали три варианта присяги при вступлении в гражданство РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама