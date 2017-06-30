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Прокурор Подмосковья проверил колонию для подростков и СИЗО в Можайске

Происшествия
30 июня, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В областной прокураторе сообщили, что "по всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры"

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прокурор Московской области Алексей Захаров 30 июня провел выездные проверки в Можайской воспитательной колонии, а также в следственном изоляторе № 4 в Можайске.

Как сообщили в областной прокуратуре, "особое внимание было уделено вопросам соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых, соответствию условий их содержания нормам международного права, положениям международных договоров РФ и федеральных законов, а также их медицинскому и материально-бытовому обеспечению".

Прокурор области побывал в общежитии осужденных, школе, столовой, камерах СИЗО и обсудил проблемные вопросы в руководством УФСИН по Московской области. "По всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре, не уточнив характер нарушений.

Можайская воспитательная колония считается одной из лучших в России. В ней содержатся подростки из Москвы, Подмосковья, Ярославской и Тверской областей, там же содержатся и осужденные подростки-иностранцы.В феврале 2016 года в колонии прошли беспорядки - 55 несовершеннолетних осужденных потребовали мобильный телефон и сигареты, закрылись в общежитии колонии и поджигали матрасы, выбрасывая их из окон. По факту массовых беспорядков было возбуждено уголовное дело.

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