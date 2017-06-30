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Число госпитализированных в результате стихии в Москве выросло до шести

Происшествия
30 июня, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Жертвами непогоды в Московском регионе стали два человека, они погибли от удара молний

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Шесть человек госпитализированы в результате стихии в Москве, их состояние опасений у медиков не вызывает. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"В результате циклона в Москве погиб один человек. Это рабочий, которого ударило молнией. Еще девять пострадали, шестеро из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Трем пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

По данным Министерства здравоохранения Московской области, в Подмосковье от удара молнии погиб мужчина. Таким образом, в Московском регионе жертвами стихии стали два человека.

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