Число госпитализированных в результате стихии в Москве выросло до шести

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Шесть человек госпитализированы в результате стихии в Москве, их состояние опасений у медиков не вызывает. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"В результате циклона в Москве погиб один человек. Это рабочий, которого ударило молнией. Еще девять пострадали, шестеро из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Трем пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

По данным Министерства здравоохранения Московской области, в Подмосковье от удара молнии погиб мужчина. Таким образом, в Московском регионе жертвами стихии стали два человека.