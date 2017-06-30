Глава совета лондонского округа Кенсингтон и Челси подал в отставку после пожара в высотке

В Карловых Варах открылся 52-й Международный кинофестивальКультура 30 июня, 21:52
Пятикратный чемпион ОИ велогонщик Уиггинс намерен участвовать в Играх-2020 в греблеСпорт 30 июня, 21:06
Суд в США не разрешил вернуть Полу Маккартни авторские права на песни The BeatlesКультура 30 июня, 21:02
"Краснодар" подписал контракт с футболистом сербской "Црвены Звезды" РистичемСпорт 30 июня, 20:22
Кузюткин: сборной России по волейболу не хватило везения для победы в Кубке ЕльцинаСпорт 30 июня, 20:20
Условия тревожной стабильности: Египет отмечает годовщину революцииМеждународная панорама 30 июня, 20:00
Путин и Меркель обсудили темы предстоящего саммита G20Политика 30 июня, 19:46
Россия и Белоруссия - настоящие союзники, подтвердили лидеры двух странПолитика 30 июня, 19:33
Июньский дождь: библейского потопа в Москве не случилосьОбщество 30 июня, 19:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава совета лондонского муниципального округа Кенсингтон и Челси Николас Паджет- Браун, подвергшийся критике после пожара в высотном здании Grenfell Tower, объявил в пятницу о своей отставке.
"Я решил подать в отставку с поста главы совета, когда будет найден преемник", - говорится в опубликованном на сайте местных муниципальных властей заявлении Паджет-Брауна. Он отметил, что пожар в высотке стал, возможно, "худшей из трагедий, с которыми Лондон сталкивался после окончания Второй мировой войны".
На прошлой неделе в отставку ушел секретарь совета этого района Николас Холгейт.
Пожар в 24-этажном Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя дошло до верха здания, и многие его жители оказались в огненной ловушке. Жертвами этого пожара стали по меньшей мере 80 человек.