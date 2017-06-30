Глава совета лондонского округа Кенсингтон и Челси подал в отставку после пожара в высотке

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава совета лондонского муниципального округа Кенсингтон и Челси Николас Паджет- Браун, подвергшийся критике после пожара в высотном здании Grenfell Tower, объявил в пятницу о своей отставке.

"Я решил подать в отставку с поста главы совета, когда будет найден преемник", - говорится в опубликованном на сайте местных муниципальных властей заявлении Паджет-Брауна. Он отметил, что пожар в высотке стал, возможно, "худшей из трагедий, с которыми Лондон сталкивался после окончания Второй мировой войны".

На прошлой неделе в отставку ушел секретарь совета этого района Николас Холгейт.

Пожар в 24-этажном Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя дошло до верха здания, и многие его жители оказались в огненной ловушке. Жертвами этого пожара стали по меньшей мере 80 человек.