Житель Архангельской области нашел в лесу снаряды с ипритом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Житель Архангельской области, прогуливаясь в лесу, обнаружил британские химические снаряды с ипритом времен Первой мировой войны, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Смертельно опасный "привет" из прошлого обнаружил местный житель во время прогулки по лесу недалеко от автодороги М-8. Он заметил два вертикально торчащих из земли предмета, которые при ближайшем рассмотрении оказались похожими на снаряды. Мужчина не стал их трогать и сообщил о находке в экстренные службы", - сказал сотрудник пресс-службы.

На место происшествия прибыли взрывотехники местного Центра гражданской защиты и химики областной Службы спасения. Специалисты установили, что найденные предметы являются химическими снарядами, начиненными ипритом (боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия, которое применялось во время Первой мировой войны - прим. ТАСС).

"Снаряды содержали не только "горчичный газ", но и поражающие элементы для нанесения двойного ущерба противнику", - сказал представитель МЧС.

Он предположил, что химснаряды британского происхождения 1918 года выпуска оказались в архангельских лесах благодаря интервентам. "Вероятнее всего, сто лет назад англичане устанавливали минные заграждения на путях продвижения красноармейцев, и минные поля остались в тайге до сих пор", - сказал собеседник агентства.

Боеприпасы были закопаны и уничтожены методом подрыва на полигоне под Архангельском. "Особая сложность заключалась в том, что со снарядов были сняты предохранители. На этих боеприпасах используются взрыватели ударно-нажимного действия, поэтому любое неосторожное движение могло привести к подрыву. Чтобы транспортировать взрывоопасные предметы к месту уничтожения, нам пришлось изготовить для них предохранители", - сообщил представитель МЧС.