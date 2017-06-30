Более 130 рейсов были задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вылеты более 130 рейсов были задержаны в аэропортах Москвы в пятницу из-за сложных метеоусловий, сообщил пресс-служба Росавиации.
"В связи с крайне сложными метеоусловиями в Московской воздушной зоне, 30 июня 2017 года в столичных аэропортах задержан вылет более 130 рейсов", - говорится в сообщении.
Кроме того, по состоянию на 21:00 мск около 60 рейсов были вынуждены уйти на запасные аэродромы.
Авиакомпании и аэропортовые службы Московского авиаузла делают все, чтобы минимизировать задержки и обеспечить безопасность воздушных перевозок в текущей ситуации, отметают в пресс-службе.
Ранее столичное и областное управления МЧС распространили экстренное предупреждение об усилении ветра в Московском регионе до 19-24 м/с. Вечером Москве продолжался сильный дождь, синоптики дают неблагоприятный прогноз на выходные.