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NYT: при стрельбе в больнице Нью-Йорка пострадали три врача

Происшествия
30 июня, 22:47 дата обновления: 30 июня, 23:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Стрельбу открыл бывший сотрудник этого медицинского учреждения. По данным CNN, он мертв

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. По меньшей мере три врача пострадали в результате стрельбы, открытой в пятницу в больнице "Бронкс-Лебанон" в нью-йоркском районе Бронкс. Об этом сообщила газета The New York Times.

Информация о состоянии пострадавших пока не поступала. 

CNN со ссылкой на источники в полиции сообщил, что стрельбу открыл бывший сотрудник этого медицинского учреждения. По информации телеканала, он мертв.

Район, прилегающий к больнице, оцеплен стражами порядка. В небе над местом инцидента барражируют полицейские вертолеты.

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