NYT: при стрельбе в больнице Нью-Йорка пострадали три врача

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. По меньшей мере три врача пострадали в результате стрельбы, открытой в пятницу в больнице "Бронкс-Лебанон" в нью-йоркском районе Бронкс. Об этом сообщила газета The New York Times.

Информация о состоянии пострадавших пока не поступала.

CNN со ссылкой на источники в полиции сообщил, что стрельбу открыл бывший сотрудник этого медицинского учреждения. По информации телеканала, он мертв.

Район, прилегающий к больнице, оцеплен стражами порядка. В небе над местом инцидента барражируют полицейские вертолеты.