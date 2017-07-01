Около 230 населенных пунктов остаются обесточенными в ЦФО после грозы с проливным дождем

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Порядка 230 населенных остаются без электроснабжения в пяти областях Центрального федерального округа после грозы с проливным дождем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.
По словам собеседника агентства, в зоне отключения от энергоснабжения остаются несколько районов Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Тульской и Липецкой областей.
"В более 20 муниципальных образованиях остаются обесточенными порядка 230 населенных пунктов, более 9500 жилых домов, 775 трансформаторных подстанций и шесть социально значимых объекта", - сообщили в ЦРЦ.
Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работ, которые планируется завершить в ближайшее время. В работах задействованы более 80 бригад энергетиков.