Около 230 населенных пунктов остаются обесточенными в ЦФО после грозы с проливным дождем

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Порядка 230 населенных остаются без электроснабжения в пяти областях Центрального федерального округа после грозы с проливным дождем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

По словам собеседника агентства, в зоне отключения от энергоснабжения остаются несколько районов Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Тульской и Липецкой областей.

"В более 20 муниципальных образованиях остаются обесточенными порядка 230 населенных пунктов, более 9500 жилых домов, 775 трансформаторных подстанций и шесть социально значимых объекта", - сообщили в ЦРЦ.

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работ, которые планируется завершить в ближайшее время. В работах задействованы более 80 бригад энергетиков.