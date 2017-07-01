Более 300 авиарейсов задержаны, еще 35 отменены в аэропортах Москвы

Кейн заявил, что расстроен уходом Панарина из клуба НХЛ "Чикаго"Спорт 1 июля, 2:17
В Венесуэле на представительство оппозиции напала военизированная группировкаМеждународная панорама 1 июля, 2:10
Механизм выравнивания тарифов на электроэнергию запускается на Дальнем ВостокеВ стране 1 июля, 2:00
Журналисты едва не уронили лампу на Трампа в Белом домеМеждународная панорама 1 июля, 1:53
Серб Милорад Мажич обслужит финальный матч Кубка конфедераций по футболуСпорт 1 июля, 1:33
Боксер Поветкин возвращается на ринг после двух допинг-скандаловСпорт 1 июля, 0:32
Веломногодневка "Тур де Франс" впервые за 30 лет стартует в ГерманииСпорт 1 июля, 0:24
Российские банки начали переводить бюджетников на обслуживание картами "Мир"Экономика и бизнес 1 июля, 0:01
Закон о применении больничных в электронном виде вступил в силуОбщество 1 июля, 0:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 300 авиарейсов задержаны, еще 35 отменены в субботу в аэропортах Москвы, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов.
Так, по информации на 01:20 мск, в столичном аэропорту Домодедово задержаны 53 вылета, еще четыре ожидают позднего прибытия. В аэропорту Шереметьево задерживаются 284 рейса, 35 отменены. Еще 11 рейсов задерживаются во Внуково.
Ранее в Росавиации сообщили о задержке более 130 рейсов из-за сложных метеоусловий.
Ранее столичное и областное управления МЧС распространили экстренное предупреждение о ливне, граде и усилении ветра в Московском регионе до 19-24 м/с. Синоптики также дают неблагоприятный прогноз на выходные.