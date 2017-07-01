Более 300 авиарейсов задержаны, еще 35 отменены в аэропортах Москвы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 300 авиарейсов задержаны, еще 35 отменены в субботу в аэропортах Москвы, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов.

Так, по информации на 01:20 мск, в столичном аэропорту Домодедово задержаны 53 вылета, еще четыре ожидают позднего прибытия. В аэропорту Шереметьево задерживаются 284 рейса, 35 отменены. Еще 11 рейсов задерживаются во Внуково.

Ранее в Росавиации сообщили о задержке более 130 рейсов из-за сложных метеоусловий.

Ранее столичное и областное управления МЧС распространили экстренное предупреждение о ливне, граде и усилении ветра в Московском регионе до 19-24 м/с. Синоптики также дают неблагоприятный прогноз на выходные.