Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Эквадора

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в субботу в Тихом океане у побережья Эквадора. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 203 км к западу от Кито. Очаг залегал на глубине 10 км под морским дном.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.