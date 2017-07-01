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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Эквадора

Происшествия
1 июля, 1:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в субботу в Тихом океане у побережья Эквадора. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 203 км к западу от Кито. Очаг залегал на глубине 10 км под морским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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