Отец Майкла Джексона попал в больницу после ДТП в Лас-Вегасе

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Музыкальный менеджер Джо Джексон, отец ушедшего из жизни знаменитого американского певца Майкла Джексона (1958-2009), был доставлен в пятницу в больницу после того, как попал в ДТП в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом сообщило агентство Associated Press.

Joe Jackson Rushed to Hospital After Car Crash in Las Vegas https://t.co/tISZnwBVEP — TMZ (@TMZ) 30 June 2017

По его данным, 88-летний Джексон находился на пассажирском сиденье автомобиля, в то время как в него врезалась другая машина. Джексон был доставлен в больницу. По сведениям портала TMZ, после аварии он жаловался на боли в грудной клетке.

Спустя некоторое время Джексон сообщил, что он в порядке и не пострадал. За рулем находился его ассистент, который при ДТП сломал палец. В полиции отметили, что водитель врезавшегося автомобиля, нарушил правила дорожного движения и был оштрафован.

Джо является главой семьи Джексонов и отцом скончавшегося в 2009 году Майкла и его сестры Джанет, также известной певицы. Всего у него 11 детей. Являлся менеджером музыкальной группы The Jackson 5, в которую входили его пять сыновей.

В 2015 году Джексон перенес инсульт.