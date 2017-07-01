Отец Майкла Джексона попал в больницу после ДТП в Лас-Вегасе

Пятничные осадки в Москве побили два рекорда июньской нормыОбщество 1 июля, 3:39
Месси женился в родном городе в Аргентине при повышенных мерах безопасностиФутбол 1 июля, 3:07
Отец Майкла Джексона попал в больницу после ДТП в Лас-ВегасеПроисшествия 1 июля, 2:43
Вашингтон и Сеул не прекратят военные учения в виде уступки КНДРМеждународная панорама 1 июля, 2:34
Кейн заявил, что расстроен уходом Панарина из клуба НХЛ "Чикаго"Спорт 1 июля, 2:17
В Венесуэле на представительство оппозиции напала военизированная группировкаМеждународная панорама 1 июля, 2:10
Механизм выравнивания тарифов на электроэнергию запускается на Дальнем ВостокеВ стране 1 июля, 2:00
Журналисты едва не уронили лампу на Трампа в Белом домеМеждународная панорама 1 июля, 1:53
Серб Милорад Мажич обслужит финальный матч Кубка конфедераций по футболуСпорт 1 июля, 1:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Музыкальный менеджер Джо Джексон, отец ушедшего из жизни знаменитого американского певца Майкла Джексона (1958-2009), был доставлен в пятницу в больницу после того, как попал в ДТП в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом сообщило агентство Associated Press.
Joe Jackson Rushed to Hospital After Car Crash in Las Vegas https://t.co/tISZnwBVEP— TMZ (@TMZ) 30 June 2017
По его данным, 88-летний Джексон находился на пассажирском сиденье автомобиля, в то время как в него врезалась другая машина. Джексон был доставлен в больницу. По сведениям портала TMZ, после аварии он жаловался на боли в грудной клетке.
Спустя некоторое время Джексон сообщил, что он в порядке и не пострадал. За рулем находился его ассистент, который при ДТП сломал палец. В полиции отметили, что водитель врезавшегося автомобиля, нарушил правила дорожного движения и был оштрафован.
Джо является главой семьи Джексонов и отцом скончавшегося в 2009 году Майкла и его сестры Джанет, также известной певицы. Всего у него 11 детей. Являлся менеджером музыкальной группы The Jackson 5, в которую входили его пять сыновей.
В 2015 году Джексон перенес инсульт.