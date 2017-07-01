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Отец Майкла Джексона попал в больницу после ДТП в Лас-Вегасе

Происшествия
1 июля, 2:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, июля. /ТАСС

Спустя некоторое время 88-летний Джо Джексон сообщил, что он в порядке и не пострадал

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Джо Джексон

Джо Джексон

© Photo by Evan Agostini/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Музыкальный менеджер Джо Джексон, отец ушедшего из жизни знаменитого американского певца Майкла Джексона (1958-2009), был доставлен в пятницу в больницу после того, как попал в ДТП в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, 88-летний Джексон находился на пассажирском сиденье автомобиля, в то время как в него врезалась другая машина. Джексон был доставлен в больницу. По сведениям портала TMZ, после аварии он жаловался на боли в грудной клетке.

Спустя некоторое время Джексон сообщил, что он в порядке и не пострадал. За рулем находился его ассистент, который при ДТП сломал палец. В полиции отметили, что водитель врезавшегося автомобиля, нарушил правила дорожного движения и был оштрафован.

Джо является главой семьи Джексонов и отцом скончавшегося в 2009 году Майкла и его сестры Джанет, также известной певицы. Всего у него 11 детей. Являлся менеджером музыкальной группы The Jackson 5, в которую входили его пять сыновей.

В 2015 году Джексон перенес инсульт.

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