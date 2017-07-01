В Буэнос-Айресе 2,2 тыс. полицейских были задействованы в операции по борьбе с наркотиками

Продюсер CNN заявил, что почти все сотрудники телеканала считают Трампа клоуномМеждународная панорама 1 июля, 4:56
Зонд Juno 10 июля впервые в истории пролетит прямо над Большим красным пятном ЮпитераКосмос 1 июля, 4:10
СМИ: Дадонов согласовал контракт с клубом НХЛ "Флорида"Спорт 1 июля, 4:09
Пятничные осадки в Москве побили два рекорда июньской нормыОбщество 1 июля, 3:39
Месси женился в родном городе в Аргентине при повышенных мерах безопасностиФутбол 1 июля, 3:07
Отец Майкла Джексона попал в больницу после ДТП в Лас-ВегасеПроисшествия 1 июля, 2:43
Вашингтон и Сеул не прекратят военные учения в виде уступки КНДРМеждународная панорама 1 июля, 2:34
Кейн заявил, что расстроен уходом Панарина из клуба НХЛ "Чикаго"Спорт 1 июля, 2:17
В Венесуэле на представительство оппозиции напала военизированная группировкаМеждународная панорама 1 июля, 2:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июля. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. сотрудников аргентинской полиции были задействованы в спецоперации по борьбе с наркоторговлей в одном из трущобных районов аргентинской столицы. Об этом сообщила в пятницу журналистам министр безопасности республики Патрисия Буллрич.
В районе "1-11-14" было проведено более 100 обысков, в ходе которых были конфискованы почти 500 кг марихуаны, 50 кг кокаина и 5 тыс. доз пасты коки. "Наше внимание особенно привлекло то, что, помимо 13 единиц оружия, мы нашли детонаторы и взрывчатые вещества", - отметила министр. По ее мнению, преступники могли планировать использовать их для ограбления банкоматов.
В ходе спецоперации были задержаны 13 человек. Впоследствии обыски были также проведены в двух тюрьмах.
Район "1-11-14", расположенный на юге Буэнос-Айреса, считается самым опасным в городе. В нем проживают более 25 тыс. человек.