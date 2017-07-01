В Буэнос-Айресе 2,2 тыс. полицейских были задействованы в операции по борьбе с наркотиками

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июля. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. сотрудников аргентинской полиции были задействованы в спецоперации по борьбе с наркоторговлей в одном из трущобных районов аргентинской столицы. Об этом сообщила в пятницу журналистам министр безопасности республики Патрисия Буллрич.

В районе "1-11-14" было проведено более 100 обысков, в ходе которых были конфискованы почти 500 кг марихуаны, 50 кг кокаина и 5 тыс. доз пасты коки. "Наше внимание особенно привлекло то, что, помимо 13 единиц оружия, мы нашли детонаторы и взрывчатые вещества", - отметила министр. По ее мнению, преступники могли планировать использовать их для ограбления банкоматов.

В ходе спецоперации были задержаны 13 человек. Впоследствии обыски были также проведены в двух тюрьмах.

Район "1-11-14", расположенный на юге Буэнос-Айреса, считается самым опасным в городе. В нем проживают более 25 тыс. человек.