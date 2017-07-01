Казахстанец, пострадавший при пожаре на месте падения ступеней "Союза", скончался

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АСТАНА, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудник предприятия "ВПК "НПО машиностроения" Вячеслав Тыц, пострадавший при тушении пожара в районе падения частей ракеты-носителя "Союз 2.1а" в Карагандинской области, скончался. Об этом сообщило международное агентство Казинформ.
"К сожалению, спасти Вячеслава Тыц не удалось. Он скончался. Термические травмы очень глубокие, были поражены мышцы. Площадь ожогов составляла 40 процентов", - приводит агентство слова медика центра ортопедии и травматологии имени Макажанова в Караганде.
14 июня с площадки космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-06". Полет ракеты прошел в штатном режиме. На 117 секунде произошло отделение первой ступени, ее части упали в заданном районе, ориентировочно в 20 километрах от поселка Талап Улытауского района Карагандинской области.
На месте падения части ступени произошел степной пожар, в результате которого погиб водитель "КамАЗа" Юрий Хатюшин и пострадал слесарь механосборочных работ Вячеслав Тыц, который с ожогами был доставлен санавиацией из Жезказгана в центр ортопедии и травматологии имени Макажанова в Караганду. Оба пострадавших были сотрудниками предприятия "ВПК "НПО машиностроения", они выполняли работы по сбору отделяемых частей ракеты-носителя.