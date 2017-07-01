Число пострадавших от стихии в Москве увеличилось до 16 человек

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Шестнадцать человек пострадали в результате непогоды в Москве. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Жертвой стихии в Москве стал один человек, он погиб от удара молнии. "Число погибших не увеличилось", - сказал источник.

В Подмосковье после стихии госпитализированы три человека. "Травмы различной степени тяжести получили три человека. Все они госпитализированы", - сказал источник.

Таким образом, в Москве и Московской области жертвами стали два человека. Еще 19 пострадали.

В Подмосковье произошли отключения энергоснабжения в 79 населенных пунктах. Оказались обесточенными 13 муниципальных образований, почти 1400 жилых домов, в которых проживают более 3800 человек, повалены более 110 деревьев, повреждены кровли пяти жилых домов и одного роддома.

В Москве шквалистый ветер повалил более 1100 деревьев и стал причиной повреждения 95 автомашин, сообщили в экстренных службах.

"В Москве произошли падения более 1150 деревьев, повалено три столба освещения, получили повреждения 95 автомобилей", - сказал источник. Кроме того, ветер повредил кровли 10 домов - семи многоквартирных и трех частных. Дождем были затоплены 24 участка проезжей части.